«Ливерпуль» отказался от идеи приобретения хавбека «Барселоны» Гави

«Ливерпуль» не будет пытаться приобрести полузащитника «Барселоны» Гави этим летом, сообщает Sport.es.
По информации источника, английский клуб отказался от этой идеи, потому что 17-летний футболист изъявил желание остаться в «Барселоне». Ранее сообщалось, что интерес к Гави проявляют «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».
Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Также Гави был приглашён в национальную сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур
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