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«Ливерпуль» отказался от идеи приобретения хавбека «Барселоны» Гави

«Ливерпуль» отказался от идеи приобретения хавбека «Барселоны» Гави
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«Ливерпуль» не будет пытаться приобрести полузащитника «Барселоны» Гави этим летом, сообщает Sport.es.

По информации источника, английский клуб отказался от этой идеи, потому что 17-летний футболист изъявил желание остаться в «Барселоне». Ранее сообщалось, что интерес к Гави проявляют «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Также Гави был приглашён в национальную сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур

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