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«Ювентус» заинтересован в подписании нападающего Джованни Симеоне

«Ювентус» заинтересован в подписании нападающего Джованни Симеоне
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Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, который провёл минувший сезон на правах аренды в «Вероне», попал в сферу интересов «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.

Отмечается, что «Верона» рассматривает возможность выкупа трансфера аргентинского игрока у «Кальяри», но пока официального предложения от клуба не поступало. «Ювентус» может присоединиться к гонке за подписание нападающего.

В завершившемся сезоне аргентинский форвард провёл за «Верону» 37 матчей во всех турнирах. Он забил 17 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в € 17 млн.

Напомним, Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

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