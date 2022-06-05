Эрик тен Хаг заверил Донни ван де Бека, что рассчитывает на него как на игрока «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провёл встречу с полузащитником английского клуба Донни ван де Беком. Нидерландский специалист заверил футболиста, что рассчитывает на него в следующем сезоне. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
В зимнее трансферное окно минувшего сезона полузащитник на правах аренды перешёл в «Эвертон». Нидерландский игрок не хотел возвращаться в «Манчестер Юнайтед», если бы не произошли изменения в тренерском штабе.
В прошедшем сезоне Донни ван де Бек провёл за «Эвертон» семь матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол. Контракт 25-летнего полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нидерландского игрока в € 25 млн.
- 5 июня 2022
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