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Эрик тен Хаг заверил Донни ван де Бека, что рассчитывает на него как на игрока «МЮ»

Эрик тен Хаг заверил Донни ван де Бека, что рассчитывает на него как на игрока «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провёл встречу с полузащитником английского клуба Донни ван де Беком. Нидерландский специалист заверил футболиста, что рассчитывает на него в следующем сезоне. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

В зимнее трансферное окно минувшего сезона полузащитник на правах аренды перешёл в «Эвертон». Нидерландский игрок не хотел возвращаться в «Манчестер Юнайтед», если бы не произошли изменения в тренерском штабе.

В прошедшем сезоне Донни ван де Бек провёл за «Эвертон» семь матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол. Контракт 25-летнего полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нидерландского игрока в € 25 млн.

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