Маттейс де Лигт высказался о переговорах с «Ювентусом» о новом контракте

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт высказался о возможном продлении контракта с туринским клубом.



«В данный момент ведутся переговоры. Куда придёт время, я приму решение, продлевать контракт или искать новый клуб. Я всегда смотрю на то, что лучше для меня с точки зрения спортивного проекта», — приводит слова де Лигта NOS.nl.



Напомним, де Лигт стал игроком туринской команды в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В минувшем сезоне нидерландский защитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, забил три гола и отдал одну результативную передачу… Текущий контракт де Лигта с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость де Лигта оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.

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