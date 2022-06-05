Маттейс де Лигт высказался о переговорах с «Ювентусом» о новом контракте

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт высказался о возможном продлении контракта с туринским клубом.
«В данный момент ведутся переговоры. Куда придёт время, я приму решение, продлевать контракт или искать новый клуб. Я всегда смотрю на то, что лучше для меня с точки зрения спортивного проекта», — приводит слова де Лигта NOS.nl.
Напомним, де Лигт стал игроком туринской команды в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В минувшем сезоне нидерландский защитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, забил три гола и отдал одну результативную передачу… Текущий контракт де Лигта с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость де Лигта оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
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