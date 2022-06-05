Уэльс — Украина: текстовая онлайн-трансляция финала отбора ЧМ-2022 начнётся в 19:00

Сегодня, 5 июня, состоится финальный матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Уэльс — Украина. Встреча пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина.



В полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.