Тите назвал важным товарищеский матч с Японией. Тренер надеется, что Бразилия покажет шоу

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что не стоит принижать важность товарищеского матча со сборной Японии. Бразильский наставник надеется, что его подопечные покажут в этом матче шоу.

Тите отметил, что японская сборная может похвастаться «очень творческой» линией полузащиты, в которую входят техничный полузащитник Такуми Минамино, а также футболист «Штутгарта», обладающий исключительной скоростью, Хироки Ито.

«Я рассчитываю, что мы покажем отличную игру. Попытаемся добиться победы, а также покажем хорошее шоу нашим болельщикам», — приводит слова Тите Diario Sport.

Япония примет Бразилию на «Японском Национальном» в Токио завтра, 6 июня. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 13:20 мск.