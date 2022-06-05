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Тренер сборной Чехии: намерены выставить наш сильнейший состав на матч с Испанией

Тренер сборной Чехии: намерены выставить наш сильнейший состав на матч с Испанией
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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании.

«Команда работает крайне усердно. Мы хорошо идём, но я не хочу переоценивать нашу первую победу. Мы всё ещё боремся за возможность остаться в Лиге А. Я уверен, что если парни будут работать так же усердно, как и в матче со Швейцарией, у них будет шанс показать хороший результат и в игре с Испанией. Мы намерены выставить наш сильнейший состав», — приводит слова Шильгавы пресс-служба УЕФА.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Чехия — Испания состоится сегодня, 5 июня, на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в Праге (Чехия). Начало встречи — в 21:45 мск.

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