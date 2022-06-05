«Интер» хочет арендовать английского полузащитника «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик попал в сферу интересов миланского «Интера». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, запрашиваемая цена в € 20 млн непомерно высока для итальянского клуба, поэтому «Интер» может рассмотреть возможность аренды английского полузащитника, чей контракт с лондонским клубом истекает в 2024 году.

Сообщается, что Рубен Лофтус-Чик будет зарабатывать в «Интере» € 3,5 млн за сезон. Если эта сделка состоится, это будет уже третье арендное соглашение в карьере Лофтус-Чика за время игры в лондонском «Челси». Ранее он уже был арендован «Кристал Пэлас» в сезоне-2017/2018, а также «Фулхэмом» в сезоне-2020/2021.

В минувшем сезоне выпускник академии «Челси» принял участие в 40 матчах за команду Томаса Тухеля во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.