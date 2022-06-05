Сборная Украины объявила стартовый состав на финал отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом

Стал известен стартовый состав сборной Украины на финальный матч отбора на ЧМ-2022 в Катаре с национальной командой Уэльса. Встреча пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина.

Сборная Украины: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Пихалёнок, Качараба, Зубков, Ризнык.

В полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.