Талалаев: «Ахмат» ищет новичков в ФНЛ, но «Рубин» и «Арсенал» разрывают рынок

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о трансферной работе, которую проделывает клуб перед стартом сезона-2022/2023.
«Разговариваем с руководством, пытаемся удержать большинство игроков, которые в минувшем сезоне сумели добиться позитива в качестве игры и результатах. Ищем усиление в ФНЛ, но там происходит какое-то сумасшествие.
Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей. Ищем форварда и защитника, однако футболисты предпочитают честолюбию деньги в первом дивизионе. «Рубин» и «Арсенал» просто взрывают рынок. Из-за отъезда легионеров появилась надежда на перезагрузку отечественного футбола и прогресс молодых, но материальные условия для многих важнее карьерных перспектив. А освободившиеся легионерские деньги теперь безоглядно тратятся на россиян», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
- 5 июня 2022
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