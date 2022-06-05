Уэльс объявил стартовый состав на финальный матч отбора на ЧМ-2022 с Украиной

Стал известен стартовый состав сборной Уэльса на финальный матч отбора на ЧМ-2022 в Катаре с национальной командой Украины. Встреча пройдёт на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина.

Сборная Уэльса: Хеннесси, Робертс, Ампаду, Родон, Б. Дэвис, Н. Уильямс, Аллен, Рэмси, Джеймс, Бэйл, Мур.

Запасные: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Уилсон, Джонсон, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Харрис, Томас, Матондо.

В полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.