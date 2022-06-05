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Андрей Талалаев отреагировал на информацию об интересе со стороны греческих клубов

Андрей Талалаев отреагировал на информацию об интересе со стороны греческих клубов
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию об интересе со стороны греческих клубов.

«До лета следующего года у меня контракт с «Ахматом». Любому тренеру хочется претендовать на еврокубки по итогам сезона, любой тренер строит краткосрочные и долгосрочные планы, но мой приоритет на предстоящий год — качественно отработать контракт, сделав с «Ахматом» шаг вперёд», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Панатинаикос» и «Арис» проявляют интерес к тренеру «Ахмата» Андрею Талалаеву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Греческие клубы изучают кандидатуру российского тренера и в ближайшее время могут начать переговоры.

49-летний Талалаев тренирует команду из Грозного с июля 2020 года. В сезоне-2021/2022 «Ахмат» с 42 очками финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Соглашение специалиста с «Ахматом» истекает в конце следующего сезона.

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