Андрей Талалаев отреагировал на информацию об интересе со стороны греческих клубов

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию об интересе со стороны греческих клубов.



«До лета следующего года у меня контракт с «Ахматом». Любому тренеру хочется претендовать на еврокубки по итогам сезона, любой тренер строит краткосрочные и долгосрочные планы, но мой приоритет на предстоящий год — качественно отработать контракт, сделав с «Ахматом» шаг вперёд», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».



Ранее стало известно, что «Панатинаикос» и «Арис» проявляют интерес к тренеру «Ахмата» Андрею Талалаеву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Греческие клубы изучают кандидатуру российского тренера и в ближайшее время могут начать переговоры.

49-летний Талалаев тренирует команду из Грозного с июля 2020 года. В сезоне-2021/2022 «Ахмат» с 42 очками финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Соглашение специалиста с «Ахматом» истекает в конце следующего сезона.