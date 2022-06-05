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Быстров: на ТВ не с кем зарубаться, я понимаю футбол. Во время спора всех хочется послать

Быстров: на ТВ не с кем зарубаться, я понимаю футбол. Во время спора всех хочется послать
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о спорах на телевидении, где экс-футболист выступает в качестве эксперта.

Журналист: Вы регулярно выдаёте огня на телевидении. Делаете какие-то заготовки перед эфирами?

Быстров: Ни разу к ним не готовился и ничего не планировал.

Журналист: Даже в первый раз?

Быстров: Я вообще случайно на ТВ попал. Поехал с Андреем Сергеевичем (Аршавиным. — Прим. «Чемпионата»). Он спросил: «Хочешь попробовать?» — «Не хочу», — отвечаю. Он говорит: «Да иди попробуй». Но вот всё-таки решился и попробовал. Не помню, что после него мне сказали, но на следующий эфир позвали. Так и пошло.

Журналист: Вы часто зарубаетесь в эфире с комментаторами и экспертами. С кем был самый ожесточённый спор?

Быстров: На самом деле там не с кем зарубаться, потому что я понимаю футбол и вижу его так, как надо видеть. А те, кто пытается со мной спорить, заведомо находятся в проигрышной ситуации.

Журналист: Да ну, Ловчев тоже?

Быстров: Серафимыч даже когда зарубается, потом смотрит повтор и видит, что я был прав. Так было, когда мы обсуждали матч «Спартак» — «Зенит». Он спорил со мной, потому что просто не увидел, что Ерохин реально первый сыграл в мяч, а потом вратарь его сбил в эпизоде с пенальти.

Журналист: Он потом признал ошибку?

Быстров: Ну, это не ошибка. Просто эмоциональней порыв, в котором нет ничего страшного. Каждый по-своему выдаёт эмоции.

Журналист: Вам когда-нибудь хотелось кого-нибудь послать на хрен во время спора на ТВ?

Быстров: Честно, всех! Я могу это сделать, но не позволяю себе этого, потому что всё-таки уважаю своих оппонентов. Но, когда уже не знаешь, как объяснить им, уже 10-11 повторов показывают, а они все придерживаются своей точки зрения, конечно, очень хочется послать.

Об этом бывший футболист рассказал в интервью Sport24.

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