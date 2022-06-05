Евсеев: не верьте, когда спортсмены говорят, что не обращают внимания на награды

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о том, что спортсмены всегда уделяют внимание своей статистике и наградам.
«Признали лучшим тренером месяца в нашей группе. Не верьте, когда спортсмены говорят, что не обращают внимания на свою статистику и награды. Смотрим всегда, всегда радует, когда твой труд оценивают. То, что ФНЛ так оценила меня четвёртый раз в сезоне, это в том числе работа ребят. «Шинник» был в этом чемпионате единым коллективом. Выигрываем вместе, и особо отмечу наш тренерский штаб», — написал Евсеев в своих социальных сетях.
Напомним, «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах. До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровск», «Амкаре» и «Текстильщике». По итогам сезона-2021/2022 «Шинник» вернулся в ФНЛ.
- 5 июня 2022
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