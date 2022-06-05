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Президент «Баварии»: удивлён, что Левандовски выбрал путь публичных заявлений

Президент «Баварии»: удивлён, что Левандовски выбрал путь публичных заявлений
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о будущем нападающего Роберта Левандовского в клубе.

«Я немного удивлён, что Роберт выбрал путь публичных заявлений. На его месте я бы так не поступил. Он уже давно в «Баварии», здесь он взял много трофеев и дважды стал лучшим футболистом мира.

Думаю, он очень хорошо понимает, что даёт ему «Бавария». Этот клуб очень хорошо обращается со своими футболистами и делает всё, чтобы они показывали максимум на поле. Так что я должен сказать, что благодарность должна быть взаимной.

Останется ли после всех этих слов Левандовски в клубе? Я не беспокоюсь об этом. Роберт – настоящий профессионал, он хочет играть в футбол.

Не переживает ли «Бавария» из-за того, что Левандовски уйдёт бесплатно следующим летом? К счастью, у нас нет экономических проблем. Мы хотим видеть лучших в команде, а Роберт – один из лучших. Так что я убеждён, что он будет играть за нас в следующем сезоне», — цитирует Хайнера Bayern&Germany.

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