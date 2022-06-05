Венгерский чиновник: кто думает, что детей можно обвинить в политическом заявлении — идиот

Государственный секретарь по международным коммуникациям и связям Венгрии Золтан Ковач высказался о местных болельщиках, посетивших матч Лиги наций со сборной Англии (1:0).



«Любой, кто думает, что детей, посетивших футбольный матч в Будапеште, можно обвинить в каком-либо политическом заявлении, является настоящим идиотом.



Поздравления нашей сборной и аплодисменты 35 тыс. детей», — написал Ковач в соцсетях.



Напомним, болельщики сборной Венгрии освистали футболистов национальной команды Англии перед началом матча Лиги наций за коленопреклонение. При этом большинство зрителей данного матча – это дети. На трибунах присутствовало около 30 тыс. детей. Взрослых фанатов не пустили на стадион из-за расизма болельщиков во время Евро-2020.