Романо: полузащитник «Барселоны» продолжит карьеру в бельгийском «Брюгге»

23-летний полузащитник «Барселоны» Ферран Жутгла продолжит карьеру в бельгийском «Брюгге», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, сумма трансфера составит € 6 млн, также предусмотрены бонусы. Футболист и руководство клуба уже договорились об условиях соглашения, испанец успешно прошёл медицинское обследование. Отмечается, что о сделке могут объявить на следующей неделе.



Жутгла является воспитанником другого каталонского клуба – «Эспаньола». К «Барселоне» хавбек присоединился в июле 2021 года на правах свободного агента. В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 23-летний Жутгла сыграл в восьми матчах за «Барсу» во всех турнирах, в которых смог забить два мяча.

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