Уэльс — Украина: арбитр отменил гол Зинченко со штрафного

Сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимает национальную команду Украины.



На 3-й минуте судья Матеу Лаос назначил штрафной удар в сторону ворот сборной Уэльса. К мячу подошёл украинский полузащитник Александр Зинченко. Хавбек нанёс результативный удар, однако рефери отменил взятие ворот, потому что Зинченко пробил до его свистка.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина.



В полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.