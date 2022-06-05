Ваноли объяснил, почему принял решение остаться в «Спартаке» по ходу сезона

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, почему принял решение остаться в России по ходу сезона-2021/2022.



«Спорт всегда был синонимом мира и единства. Беспокойство было велико, но продолжать работу было самым правильным решением. Огромная благодарность моей жене. Больше всего от этой ситуации пострадала моя семья.



Меня очень беспокоило, что было принято решение отстранить «Спартак» от участия в Лиге Европы, даже сегодня я не понимаю причин. Это было самым большим разочарованием, но оно придало мне ещё больше решимости продолжать бороться. Это также можно сделать на поле. Когда вы путешествуете по миру, вы понимаете, насколько спорт является синонимом единства», – цитирует Ваноли L'Arena.