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Украинский канал подвергся атаке хакеров во время игры с Уэльсом. Идёт российское ТВ

Украинский канал подвергся атаке хакеров во время игры с Уэльсом. Идёт российское ТВ
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Украинский телеканал «Футбол 1» подвергся хакерской атаке во время трансляции финального матча отбора на ЧМ-2022 со сборной Уэльса (идёт второй тайм, счёт — 1:0 в пользу валлийцев). Об этом в эфире сообщил комментатор Виктор Вацко.

Вместо футбольного матча на телеэкранах началась трансляция одного из российских каналов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина.

В полуфинале отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины обыграла национальную команду Шотландии со счётом 3:1, а Уэльс одолел сборную Австрии (2:1).

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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