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Агент Мрзляка, покинувшего «Уфу», сообщил, что будущее футболиста решится в течение недели

Агент Мрзляка, покинувшего «Уфу», сообщил, что будущее футболиста решится в течение недели
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Агент Марсель Качинари, представляющий интересы бывшего полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал о текущем положении дел у клиента.

«В ближайшие семь дней мы определимся насчёт будущего Мрзляка», — сказал Качинари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Мрзляк стал футболистом команды из Башкортостана в ноябре 2020 года в статусе свободного агента. В 43 матчах за клуб хорватский полузащитник забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. В прошлом году сообщалось об интересе к Мрзляку со стороны московского ЦСКА: тогда командой руководил соотечественник футболиста Ивица Олич.

В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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