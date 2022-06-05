Фетисов — об инициативе отменить Fan ID: не понимаю, что делает КПРФ. Абсурдная история

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об инициативе депутатов КПРФ по отмене внедрения паспорта болельщика (Fan ID).



«Это такая новость крутая, что нужно её обсуждать? То обсуждали, что паспорт болельщика не нужен. То говорят, что куча людей в этой связи была дискриминирована, то отменяют. Никак я к этому не отношусь, потому что не понимаю, что они делают. Слава богу, я спортом сейчас не занимаюсь. Сам факт того, что происходит… даже не понимаю, что сказать.



Нужно ли дополнительное время для получения данных? Разве они не общедоступны сейчас? Считаю, что это абсурдная какая-то история. Непонятно, для чего это всё делается. Могут ли в Госдуме поддержать эту инициативу? Не знаю, даже думать в эту сторону не хочу», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.