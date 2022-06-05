Португалия — Швейцария: стартовые составы на матч Лиги наций

В воскресенье, 5 июня, в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Португалии примет на своём поле национальную команду Швейцарии. Игра Лиги А группы 2 состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Данилу Перейра, Нуну Мендеш, Отавио, Вильям Карвалью, Рубен Невеш, Диогу Жота, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду.

Швейцария: Грегор Кобель, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Фабиан Фрай, Кевин Мбабу, Гранит Джака, Джибриль Соу, Рубен Варгас, Шердан Шакири, Ренато Штеффен, Харис Сеферович.

Напомним, после первого тура Португалия имеет в своём активе одно очко и занимает второе место в турнирной таблице группы. Швейцария (0) — на четвёртом месте.