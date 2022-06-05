Чехия — Испания: стартовые составы на матч Лиги наций

В воскресенье, 5 июня, в матче 2-го тура Лиги наций сборная Чехии примет на своём поле национальную команду Испании. Игра Лиги А группы 2 состоится на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в Праге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Чехия: Томаш Вацлик, Давид Зима, Якуб Брабец, Алеш Матею, Владимир Цоуфал, Михал Садилек, Томаш Соучек, Ярослав Зелены, Якуб Пешек, Ондржей Лингр, Ян Кухта.

Испания: Унай Симон, Маркос Алонсо, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия, Даниэль Карвахаль, Коке, Родри, Гави, Пабло Сарабия, Дани Ольмо, Рауль де Томас.

Напомним, после первого тура Испания имеет в своём активе одно очко и занимает третье место в турнирной таблице группы. Чехия (3) — на первом месте.