Чехия — Испания: стартовые составы на матч Лиги наций
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В воскресенье, 5 июня, в матче 2-го тура Лиги наций сборная Чехии примет на своём поле национальную команду Испании. Игра Лиги А группы 2 состоится на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в Праге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.
Команды объявили стартовые составы на матч:
Чехия: Томаш Вацлик, Давид Зима, Якуб Брабец, Алеш Матею, Владимир Цоуфал, Михал Садилек, Томаш Соучек, Ярослав Зелены, Якуб Пешек, Ондржей Лингр, Ян Кухта.
Испания: Унай Симон, Маркос Алонсо, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия, Даниэль Карвахаль, Коке, Родри, Гави, Пабло Сарабия, Дани Ольмо, Рауль де Томас.
Напомним, после первого тура Испания имеет в своём активе одно очко и занимает третье место в турнирной таблице группы. Чехия (3) — на первом месте.
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