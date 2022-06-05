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Стали известны 30 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре

Стали известны 30 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре
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Определились 30 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Среди европейских сборных на ЧМ-2022 выступят Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.

Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022. Это связано с событиями, которые происходят на территории Украины.

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