Стали известны 30 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре

Определились 30 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре.



Среди европейских сборных на ЧМ-2022 выступят Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.



Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.



Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.



Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.



Северная Америка: Канада, США, Мексика.



Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



Напомним, ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковом матче с национальной командой Польши за право выйти на ЧМ-2022. Это связано с событиями, которые происходят на территории Украины.

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