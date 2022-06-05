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На украинском телеканале объяснили показ новостей из России вместо матча сборной

На украинском телеканале объяснили показ новостей из России вместо матча сборной
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Директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко рассказала о взломе украинского сервиса OLL.TV.

«Сервис OLL.TV во время матча Уэльс – Украина взломан. Взломан русскими. Мы приносим свои извинения зрителям. Пытаемся поднять платформу», – написала Емченко в своих социальных сетях.

Ранее украинский телеканал «Футбол 1» подвергся хакерской атаке во время трансляции финального матча отбора на ЧМ-2022 со сборной Уэльса. Об этом в эфире сообщил комментатор Виктор Вацко. Вместо футбольного матча на телеэкранах началась трансляция одного из российских каналов.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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