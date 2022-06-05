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Линекер отреагировал на победу Уэльса над Украиной

Линекер отреагировал на победу Уэльса над Украиной
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победу Уэльса над Украиной (1:0) в матче финала стыкового отборочного турнира на чемпионат мира — 2022.

«Поздравляю Уэльс с выходом на чемпионат мира. Жаль, что это случилось за счёт Украины, но это прекрасное достижение. Отлично сыграно», — написал Линекер в своих социальных сетях.

Сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Хозяева одержали победу — 1:0. Таким образом, благодаря победе над Украиной сборная Уэльса отобралась на ЧМ-2022.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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