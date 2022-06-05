Уэльс вышел в финальную стадию ЧМ впервые за 64 года — это рекордное «окно» без мундиалей

Сборная Уэльса вышла на чемпионат мира 2022 года, обыграв в финальном стыковом матче национальную команду Украины (1:0). Это первый выход валлийцев в финальную стадию ЧМ за 64 года, что является рекордным «окном» без участия в мундиалях, информирует Opta.

В последний раз Уэльс принимал участие в финальной стадии чемпионата мира – 1958. Валлийцы установили самый большой разрыв между выступлениями на ЧМ.

Напомним, сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме — на 35-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в ворота сборной Украины после удара Гарета Бэйла.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.