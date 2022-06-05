Украина, проиграв из-за автогола, превзошла Уэльс по ударам, попаданиям в створ и владению

Сборная Украины проиграла национальной команде Уэльса в финальном матче отбора на ЧМ-2022, несмотря на статистическое преимущество (0:1). Единственный гол был забит на 35-й минуте встречи. Мяч в свои ворота занёс форвард Андрей Ярмоленко.



Как сообщает WhoScored, украинцы на протяжении всего матча нанесли 22 удара по воротам валлийцев, что на 12 попыток больше, чем у соперника. Также Украина больше попадала в створ ворот – девять против трёх – и чаще владела мячом (67,6% времени).



Благодаря победе над Украиной сборная Уэльса отобралась на ЧМ-2022. Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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