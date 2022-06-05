Тренер сборной Украины прокомментировал поражение в матче с Уэльсом

64-летний наставник сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение совей команды в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира – 2022. Украинцы минимально уступили сборной Уэльса (0:1).

«Чувствую пустоту. Не знаю, что сказать. Заслужила ли сборная Уэльса победу? Они выиграли – значит, заслужили. Мои ребята сделали всё, что могли. Это футбол: кому-то везёт, кому-то — нет. Сегодня повезло Уэльсу», — приводит слова Петракова Tribuna.com.

Напомним, сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме — на 35-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в ворота сборной Украины после удара Гарета Бэйла.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022