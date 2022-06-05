«Мы были великолепны». Тренер Уэльса — о победе над Украиной и выходе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж высказался о победе в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Украины (1:0). Данная победа позволила валлийцам выйти на мундиаль.
«Это был эмоциональный матч. Временами было неспокойно, но мы сумели справиться. В общем, мы были великолепны. Болельщики были невероятны. Они помогали нам с первой и до 96-й минуты.
Люди спрашивали меня перед игрой, не нервничаю ли я. Но я был скорее приятно взволнован, потому что я доверяю этим парням. Я вижу, что они делают на тренировках. Конечно, я нервничал, но я доверял футболистам», — цитирует Пейджа официальный сайт УЕФА.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.
- 5 июня 2022
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