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Широков отреагировал на слухи, что ему может грозить пожизненное отстранение от футбола

Широков отреагировал на слухи, что ему может грозить пожизненное отстранение от футбола
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Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на слухи, что ему может грозить пожизненное отстранение от футбола.

«Я был в подтрибунном помещении, да, и что? В курсе ли я, что мне грозит пожизненное отстранение от футбола? Не знаю, спросите об этом у того, кто написал эту статью, чего вы мне звоните?» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее появилась информация, что Роман Широков может быть пожизненно отстранён от футбола. Об этом сообщил телеграм-канал «Алё, рэф!» По информации источника, после игры Клубной лиги первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» Роман Широков оказал физическое воздействие на судей. Также он получил красную карточку за нецензурную брань и угрозы в адрес арбитров.

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