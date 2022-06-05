Юран: с давлением в «Спартаке» я бы справился. Это меня не отпугивает, наоборот, заводит

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможной работе в московском «Спартаке».
«Могу ли я представить себя у руля «Спартака»? Был момент, когда Андрей Червиченко, будучи президентом «Спартака», поинтересовался у меня и у Андрея Чернышова, кто из нас смог бы возглавить команду. И хотя соблазн был велик, я сразу же отказался. Понимал, что ещё не готов работать на таком уровне. И только сейчас, когда пришёл опыт, научился держать удар и находить общий язык с игроками, то посчитал бы это за честь.
Тренерская профессия — всегда риск. Об этом знали и Дима Аленичев с Егором Титовым. Это ведь они собирали и готовили к сезону «Спартак», который потом Каррера довёл до чемпионства. Но у руководства клуба было своё мнение. А с давлением я бы справился. Это меня не отпугивает, а, наоборот, заводит», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».
- 5 июня 2022
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