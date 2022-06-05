«Величайший результат в истории Уэльса». Бэйл — о победе над Украиной и выходе на ЧМ

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о победе в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Украины (1:0). Данная победа позволила валлийцам выйти на мундиаль.
«Это величайший результат в истории сборной Уэльса. Мы все в восторге. Это то, о чём мы мечтали, и то, ради чего мы работали с самого начала. Эта победа для всех наших замечательных болельщиков. Я не могу подобрать слов, чтобы описать это чувство.
В последние недели я мало что делал из-за проблем со спиной, но помогал чем мог. Я отдал все силы сегодня», — цитирует Бэйла официальный сайт УЕФА.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.
- 5 июня 2022
-
23:04
-
22:55
-
22:50
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:25
-
22:24
-
22:19
-
22:00
-
21:59
-
21:50
-
21:49
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:34
-
21:19
-
21:16
-
21:11
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:58
-
20:56
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:17
-
20:04
-
19:59
-
19:43