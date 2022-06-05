«Величайший результат в истории Уэльса». Бэйл — о победе над Украиной и выходе на ЧМ

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о победе в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Украины (1:0). Данная победа позволила валлийцам выйти на мундиаль.

«Это величайший результат в истории сборной Уэльса. Мы все в восторге. Это то, о чём мы мечтали, и то, ради чего мы работали с самого начала. Эта победа для всех наших замечательных болельщиков. Я не могу подобрать слов, чтобы описать это чувство.



В последние недели я мало что делал из-за проблем со спиной, но помогал чем мог. Я отдал все силы сегодня», — цитирует Бэйла официальный сайт УЕФА.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.