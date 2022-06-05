Колосков: обыграв Шотландию, Украина была мотивирована, но победил сильнейший
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной Украины в финальном матче отбора к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Уэльса (0:1).
«Можно поздравить сборную Уэльса, потому что они бились, старались, сражались за эту путёвку на чемпионат. Конечно, сборная Украины, обыграв Шотландию, была очень мотивирована. Но сегодня победил сильнейший в по-настоящему мужской борьбе. Теперь Уэльс будет радовать своих болельщиков на чемпионате мира.
Мы много раз видели, когда команда имела преимущество по ударам по воротам, по ударам в створ ворот, но результат был совсем другим. Это спорт. Удар по воротам или в створ в ворот – это ещё не гол», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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