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Колосков: обыграв Шотландию, Украина была мотивирована, но победил сильнейший

Колосков: обыграв Шотландию, Украина была мотивирована, но победил сильнейший
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной Украины в финальном матче отбора к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Уэльса (0:1).

«Можно поздравить сборную Уэльса, потому что они бились, старались, сражались за эту путёвку на чемпионат. Конечно, сборная Украины, обыграв Шотландию, была очень мотивирована. Но сегодня победил сильнейший в по-настоящему мужской борьбе. Теперь Уэльс будет радовать своих болельщиков на чемпионате мира.

Мы много раз видели, когда команда имела преимущество по ударам по воротам, по ударам в створ ворот, но результат был совсем другим. Это спорт. Удар по воротам или в створ в ворот – это ещё не гол», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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