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Мостовой — о поражении Украины: не понял, зачем Ярмоленко высовывал голову в момент гола

Мостовой — о поражении Украины: не понял, зачем Ярмоленко высовывал голову в момент гола
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Украины в финальном матче отбора к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Уэльса (0:1).

«Счёт не совпадает с результатом. Думаю, что более справедливым результатом в основное время была бы ничья, учитывая преимущество Украины по моментам, ударам и по другим показателям.

Было небольшое ощущение, что украинцы не совсем были хороши в физическом плане, и не хватало какой-то резкости, свежести. Это мне бросилось в глаза. Ну и, конечно, этот несчастный случай с автоголом Ярмоленко. Я несколько раз пересмотрел этот момент и не понял, зачем он голову высовывал свою, этого вообще не нужно было делать.

Бэйл вывел Уэльс на чемпионат мира, не играя год. В матче с Австрией он дубль сделал и в этом матче, можно сказать, забил. И такое бывает. Наверно, это для него первый и последний чемпионат мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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