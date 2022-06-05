Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не спал две ночи». Ваноли рассказал, как решился возглавить «Спартак»

«Я не спал две ночи». Ваноли рассказал, как решился возглавить «Спартак»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как решился возглавить красно-белых. Ранее специалист входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Интере» и «Челси».

«Наше расставание с Антонио Конте было неожиданным. Конте подписал контракт с «Тоттенхэмом», а через два дня у меня появилась возможность возглавить «Спартак». Я не спал две ночи, а потом понял – нужно соглашаться. Мне было тяжело сказать об этом Конте, ведь за него я всегда выкладывался на 110%», — приводит слова Ваноли L'Arena.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Ранее агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.

Что будет с Федуном и почему хочет уйти Ваноли? Детали перерождения «Спартака» Что будет с Федуном и почему хочет уйти Ваноли? Детали перерождения «Спартака»
Зарема Салихова утверждает, что Москва — красно-белая. Но в такой лиге «Спартак» последний Зарема Салихова утверждает, что Москва — красно-белая. Но в такой лиге «Спартак» последний
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022