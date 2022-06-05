«Я не спал две ночи». Ваноли рассказал, как решился возглавить «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, как решился возглавить красно-белых. Ранее специалист входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Интере» и «Челси».

«Наше расставание с Антонио Конте было неожиданным. Конте подписал контракт с «Тоттенхэмом», а через два дня у меня появилась возможность возглавить «Спартак». Я не спал две ночи, а потом понял – нужно соглашаться. Мне было тяжело сказать об этом Конте, ведь за него я всегда выкладывался на 110%», — приводит слова Ваноли L'Arena.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Ранее агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.