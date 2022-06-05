Андрей Ярмоленко не смог сдержать слёз после поражения Украины в матче с Уэльсом. Фото
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Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко не смог сдержать слёз после поражения в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Уэльса (0:1).
Единственный гол был забит в первом тайме. На 35-й минуте валлийский форвард Гарет Бэйл исполнил штрафной удар по воротам сборной Украины. Мяч задел голову нападающего Украины Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот.
Таким образом, благодаря победе над Украиной сборная Уэльса отобралась на ЧМ-2022.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.
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