Андрей Ярмоленко не смог сдержать слёз после поражения Украины в матче с Уэльсом. Фото

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко не смог сдержать слёз после поражения в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Уэльса (0:1).

Единственный гол был забит в первом тайме. На 35-й минуте валлийский форвард Гарет Бэйл исполнил штрафной удар по воротам сборной Украины. Мяч задел голову нападающего Украины Андрея Ярмоленко и попал в сетку ворот.



Таким образом, благодаря победе над Украиной сборная Уэльса отобралась на ЧМ-2022.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.