Канчельскис: футболисты Уэльса будут рассказывать о матчах на чемпионате мира своим детям

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал поражение сборной Украины в финальном матче отбора к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Уэльса (0:1).



«Для Уэльса выход на чемпионат мира – это уже большое достижение, ведь в последний раз туда они выходили в 1958 году. Думаю, что на чемпионате мира они будут сражаться, драться, биться до последнего. Каждая игра на мундиале для них будет запоминающейся, футболисты будут рассказывать своим детям об этом.



Что касается Бэйла, есть такая поговорка: «Мастерство не пропьёшь». У него не было игровой практики в «Реале», он соскучился по футболу, и ему в радость играть в футбол, показывать своё мастерство.



Гарет тренировался с командой, не лежал на пляже, не загорал. Бэйлу нужно попасть в свою команду, он классный футболист, профессионал своего дела. Своими играми в сборной он доказал, что способен конкурировать с такими футболистами, как Бензема», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.