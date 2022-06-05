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Зинченко прокомментировал непопадание сборной Украины на ЧМ-2022

Зинченко прокомментировал непопадание сборной Украины на ЧМ-2022
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Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение своей команды в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира – 2022. Украинцы минимально уступили сборной Уэльса (0:1).

«Не стоит говорить об игре, потому что каждый игрок сегодня отдал на поле всего себя. Мы оставили все силы на поле, а вратарь сборной Уэльса проделал невероятную работу. Он определённо стал лучшим игроком матча, это были невероятные сейвы.

В целом я не думаю, что мы заслужили поражение. Это была очень тяжёлая и напряжённая игра. Жизнь продолжается, нам нужно продолжать командную работу. Я желаю Уэльсу всего наилучшего на чемпионате мира. Давно их там не было. Вот и всё.

К сожалению, мы не добились того результата, которого хотели. Мне жаль наших болельщиков. Но нельзя винить игроков, каждый из них выкладывался на поле полностью. Это футбол, такое может случиться», — приводит слова Зинченко Mirror со ссылкой на Sky Sports.

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