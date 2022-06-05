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Джо Аллен: уровень состава сборной Уэльса зашкаливает. С нетерпением ждём чемпионат мира

Джо Аллен: уровень состава сборной Уэльса зашкаливает. С нетерпением ждём чемпионат мира
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Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен высказался о победе в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Украины (1:0). Данная победа позволила валлийцам выйти на мундиаль.

«Единственное, на что мы можем положиться, — это на самих себя. Мы прошли очень-очень долгий путь. Амбиции национальной команды Уэльса не ограничиваются одним случайным победным ударом. Наш нынешний состав сильно отличается от прежнего — его уровень зашкаливает. Теперь нам предстоит с нетерпением ждать чемпионата мира, и это невероятно.

Я бы с удовольствием отметил, что мы были спокойнее болельщиков. Адреналин перед игрой действительно нарастает, и нужно разумно это использовать. В итоге мы взяли себя в руки, а после штрафного удара Гарета повели в счёте», — приводит слова Аллена официальный сайт УЕФА.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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