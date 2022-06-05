Глава Крымского футбольного союза — о форме Украины: зачем нас трогают? Это провокация

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин высказался о форме сборной Украины.



«Не понимаю, зачем украинцы вообще нас трогают и используют территорию Крыма как часть своей страны. Крымский футбольный союз уже обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой дать разъяснение по этой ситуации. Мы напишем аналогичное письмо завтра.



Чистая провокация со стороны украинцев. Другим словом происходящее назвать не могу. Примет ли ФИФА протест РФС? Не знаю, но убеждён, что политику нужно абсолютно исключить из спорта. Политикой пусть занимаются политики, а спорт, и футбол в частности, должен остаться в руках спортсменов и спортивных деятелей. До тех пор, пока политику не уберут из спорта, нам придётся сталкиваться с подобными ситуациями», — цитирует Бородкина «РИА Новости Спорт».



Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) обратился к ФИФА с протестом против формы сборной Украины, на которой изображён Крым.

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