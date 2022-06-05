«Горд до невозможности». Форвард сборной Уэльса Мур прокомментировал победу над Украиной

Нападающий сборной Уэльса Киффер Мур высказался о победе в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Украины (1:0). Данная победа позволила валлийцам выйти на мундиаль.

«Если бы шесть-семь лет назад мне сказали, что буду играть в английской Премьер-лиге и на чемпионате мира, — это же просто потрясающе. Да я бы ущипнул себя, проверив, не сплю ли. Можно видеть по нашей команде, как мы все вместе празднуем, все поём гимн. Мы добились этого для болельщиков, для каждого. Это невероятно — не передать словами, что творится в раздевалке.

Эти эмоции трудно выразить словами. Я до невозможности горд за каждого. Добиться этого было целой миссией, и нам посчастливилось сделать этот шаг вперёд, переступив черту. Мы отправляемся на чемпионат мира. Это стоит всего — долгих лет напряжённой работы», — приводит слова Мура официальный сайт УЕФА.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.