Гол и передача Кварацхелии помогли Грузии разгромить Болгарию со счётом 5:2

Сегодня, 5 июня, на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария) в рамках 2-го тура Лиги наций сборная Болгарии принимала соперника по Лиге С группе 4 – национальную команду Грузии. Гости одержали разгромную победу – 5:2.
На 4-й минуте счёт открыл грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, ему ассистировал экс-полузащитник «Рубина», а ныне футболист батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия. На 31-й минуте мяч в свои ворота занёс защитник Болгарии Андреа Христов. На 50-й минуте отличился болгарский нападающий Атанас Илиев, голевой пас отдал Иван Турицов.
Через две минуты взятием ворот отметился нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе, результативную передачу оформил Георгий Абурджания. На 58-й минуте пенальти в ворота болгар реализовал Кварацхелия. На 69-й минуте мяч на свой счёт записал полузащитник Валерий Казаишвили. На 83-й минуте результативный удар нанёс полузащитник сборной Болгарии Илиян Стефанов.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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