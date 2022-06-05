Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол и передача Кварацхелии помогли Грузии разгромить Болгарию со счётом 5:2

Гол и передача Кварацхелии помогли Грузии разгромить Болгарию со счётом 5:2
Комментарии

Сегодня, 5 июня, на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария) в рамках 2-го тура Лиги наций сборная Болгарии принимала соперника по Лиге С группе 4 – национальную команду Грузии. Гости одержали разгромную победу – 5:2.

На 4-й минуте счёт открыл грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, ему ассистировал экс-полузащитник «Рубина», а ныне футболист батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия. На 31-й минуте мяч в свои ворота занёс защитник Болгарии Андреа Христов. На 50-й минуте отличился болгарский нападающий Атанас Илиев, голевой пас отдал Иван Турицов.

Через две минуты взятием ворот отметился нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе, результативную передачу оформил Георгий Абурджания. На 58-й минуте пенальти в ворота болгар реализовал Кварацхелия. На 69-й минуте мяч на свой счёт записал полузащитник Валерий Казаишвили. На 83-й минуте результативный удар нанёс полузащитник сборной Болгарии Илиян Стефанов.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 2-й тур
05 июня 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
2 : 5
Грузия
0:1 Давиташвили – 4'   0:2 Христов – 31' (автогол)   1:2 Илиев – 50'   1:3 Зивзивадзе – 52'   1:4 Кварацхелия – 58' (пен)   1:5 Казаишвили – 69'   2:5 Стефанов – 83'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022