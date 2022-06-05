Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Греции переиграла Косово в Лиге наций

Сборная Греции переиграла Косово в Лиге наций
Комментарии

Сегодня, 5 июня, сборная Косово принимала национальную команду Греции в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Фадиль Вокри (Градски)» в городе Приштина. Она завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил нападающий сборной Греции Анастасиос Бакасетас. Он откликнулся на передачу полузащитника Петроса Манталоса и поразил чужие ворота. А на 72-й минуте защитник сборной Косово Фидан Алити получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. После этого национальная команда Греции довела дело до победы, оставив свои ворота в неприкосновенности. В компенсированное время с поля был удалён вратарь Косово Арьянет Мурич.

Сборная Греции набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице своей группы. Косово (3) – на второй позиции.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 2-й тур
05 июня 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Косово
Окончен
0 : 1
Греция
0:1 Бакасетас – 36'
Удаления: Алити – 72', Мурич – 90+1' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022