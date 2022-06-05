Сборная Греции переиграла Косово в Лиге наций

Сегодня, 5 июня, сборная Косово принимала национальную команду Греции в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Фадиль Вокри (Градски)» в городе Приштина. Она завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 36-й минуте забил нападающий сборной Греции Анастасиос Бакасетас. Он откликнулся на передачу полузащитника Петроса Манталоса и поразил чужие ворота. А на 72-й минуте защитник сборной Косово Фидан Алити получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. После этого национальная команда Греции довела дело до победы, оставив свои ворота в неприкосновенности. В компенсированное время с поля был удалён вратарь Косово Арьянет Мурич.
Сборная Греции набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице своей группы. Косово (3) – на второй позиции.
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