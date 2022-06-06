Месси вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборных, обогнав Пушкаша

Вчера, 5 июня, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил пента-трик в товарищеском матче с национальной командой Эстонии (5:0). Форвард отличился на 8-й, 45-й, 47-й, 71-й и 76-й минутах встречи.



Теперь на счету Лионеля Месси 86 мячей в 162 матчах за национальную команду. Форвард является лучшим бомбардиром своей сборной. Кроме того, Месси обошёл легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча в 89 встречах) и теперь занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборных.



В тройке лучших бомбардиров национальных команд располагаются экс-нападающий сборной Малайзии Мохтар Дахари (89 голов в 142 матчах), бывший иранский футболист Али Даеи (109 голов в 148 матчах) и нападающий Португалии Криштиану Роналду (117 голов в 187 матчах).

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