Линекер — о пента-трике Месси: мессия. Не голы выделяют его среди великих футболистов

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об игре нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси в товарищеском матче с Эстонией (5:0). Форвард оформил пента-трик.
«Необычайный Лионель Месси сегодня забил все пять голов сборной Аргентины. Удивительно, но не забитые голы выделяют его среди других великих футболистов. По игре в пас и дриблингу он также один из лучших среди игравших в футбол. Мессия», – написал Линекер в своих социальных сетях.
Вчера, 5 июня, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил пента-трик в товарищеском матче с национальной командой Эстонии (5:0). Форвард отличился на 8-й, 45-й, 47-й, 71-й и 76-й минутах встречи. Теперь на счету Лионеля Месси 86 мячей в 162 матчах за национальную команду. Форвард является лучшим бомбардиром своей сборной.
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