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Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в финале отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом

Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в финале отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом
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Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о поражении украинской национальной команды в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом (0:1). Из-за поражения в игре с валлийцами украинцы не попали на мундиаль.

«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины и нашими самыми преданными в мире болельщиками. Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца, не жалея себя!

Не всё в жизни определяется результатом. Двигаемся вместе к следующим победам!» — написал Шевченко в соцсетях.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

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