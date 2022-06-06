Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в финале отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о поражении украинской национальной команды в финальном матче отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом (0:1). Из-за поражения в игре с валлийцами украинцы не попали на мундиаль.



«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины и нашими самыми преданными в мире болельщиками. Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца, не жалея себя!



Не всё в жизни определяется результатом. Двигаемся вместе к следующим победам!» — написал Шевченко в соцсетях.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.

Новость по теме Уэльс благодаря автоголу Ярмоленко обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022