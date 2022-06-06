Автор гола в ворота Чехии испанец Мартинес поделился мнением по матчу

Защитник «Атлетик» Бильбао и сборной Испании Иньиго Мартинес, который забил гол на 90-й минуте матча Лиги нацией с Чехией, высказал мнение по матчу.

«Мы постоянно теряли мячи, когда это не нужно было делать. Критик ли я? Конечно да, когда это заслуженно. Я очень рад, что забил свой гол, но всё же разочарован результатом, на котором сейчас стоит сконцентрироваться. Такое чувство, что чехи к нам готовились лучше, нежели мы к ним», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Вчера, 5 июня, сборная Чехии принимала национальную команду Испании в рамках второго тура розыгрыша Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Синобо (Эден Арена)» в городе Прага. Она завершилась ничейным исходом со счётом 2:2.