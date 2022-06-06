Лионель Месси опубликовал пост после пента-трика в ворота сборной Эстонии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче со сборной Эстонии. Встреча прошла на поле стадиона «Эль-Садар» в испанском городе Памплона и завершилась разгромной победой аргентинцев со счётом 5:0. Отметим, что все пять голов в этом матче забил Месси.
«Мы не могли закрыть сезон лучше. Мы выиграли Финалиссиму, а сегодня провели ещё матч в подготовке к чемпионату мира. Ещё раз спасибо всем, кто пришёл на поле, и тем, кто следит за нами издалека. Мы собираемся отдохнуть несколько дней и очень скоро вернёмся! Обнимаю всех!!» — написал Месси в своей социальной сети.
Ранее сборная Аргентины в качестве победителя Кубка Америки обыграла национальную команду Италии, которая выиграла чемпионат Европы, со счётом 3:0.
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